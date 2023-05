Het ziet er naar uit dat veel bekende franchises zich graag willen laten zien in PowerWash Simulator. De volgende bekende serie staat namelijk al in de rij.

Je kunt ondertussen al objecten uit Final Fantasy VII schoonmaken in PowerWash Simulator en SpongeBob SquarePants zal deze zomer volgen. Hier blijft het niet bij. Binnenkort zal ook Warhammer 40,000 zijn gezicht laten zien in de schoonmaaksimulator.

We weten nog niet wanneer dit zal gebeuren en wat voor objecten we dan kunnen schoonmaken. Het enige waar we het nu mee moeten doen is een teaser trailer, die je hieronder kunt zien.