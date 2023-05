Nu PowerWash Simulator op verschillende platformen verkrijgbaar is, is ontwikkelaar FuturLab begonnen met het ontwikkelen van extra content. Zo kregen we recent al wat Tomb Raider en Final Fantasy VII Remake props om schoon te maken, deze zomer reizen we naar Bikinibroek met de SpongeBob SquarePants special.

De uitbreiding zal ergens deze zomer verschijnen en rond de € 8,- kosten, al is een releasedatum nog niet bekendgemaakt. De onderstaande teaser trailer geeft een kleine indruk in wat je mag verwachten qua visuele stijl, die één op één overgenomen is uit de tv-serie.

Qua objecten zul je naast de straat ook de Bikinibroek bus, de Krusty Krab, de Patty Wagon, de Invisible Boatmobile en de Mermalair kunnen schoonmaken. De content komt met een extra set van 10 Achievements/Trophies.