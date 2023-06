PowerWash Simulator heeft sinds de release verschillende uitbreidingen ontvangen, die tot dusver allemaal gratis waren. Er staat ook meer gratis content op het programma, daar waar er nu ook content tegen betaling zal verschijnen.

De eerste betaalde content is het SpongeBob SquarePants Special Pack, dat nu beschikbaar is voor de game. Om de release te vieren is er een nieuwe trailer uitgebracht die je hieronder kan bekijken en een goede indicatie geeft van wat te verwachten.

De content is in de digitale shops verkrijgbaar voor € 7,99.