Als je een Nintendo Switch hebt en je houdt van kartgames, dan zal je hoogstwaarschijnlijk Mario Kart 8 Deluxe in bezit hebben. Ben je echter toe aan een nieuw spel in dit genre, dan kan je eind dit jaar met Smurfs Kart aan de gang.

Zoals de naam van het spel al doet vermoeden, staan de smurfen centraal in deze game. Smurfs Kart schotelt je verder alles voor wat je gewend bent van games in het genre. Je zal buiten het rijden met je kart ook voorwerpen kunnen gebruiken om je tegenstanders het leven moeilijk te maken.

Smurfs Kart was al aangekondigd, alleen zonder releasedatum. Via persbericht zijn we echter te weten gekomen dat we het spel op 15 november dit jaar mogen verwachten op de Nintendo Switch. Er zal buiten de normale versie, ook een ‘Turbo Edition’ in de winkels te vinden zijn. Deze bevat de game, een geborduurd embleem van grote smurf en een stickervel.

Naast de bekendmaking van de releasedatum van Smurfs Kart, is er ook een nieuwe trailer beschikbaar gesteld. Deze trailer toont wat de gameplay mogelijkheden in de game zijn. De video check je hieronder.