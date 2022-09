Eerder deze week konden we al delen dat er een nieuwe update voor Gran Turismo 7 op stapel stond, met daarin een aantal nieuwe bolides. Het heuglijke moment is eindelijk daar, want via het PlayStation Blog heeft men de volledige details van de update gedeeld.

Zoals al bekend was, staat de update vooral in het teken van een aantal wagens. Dit zijn de Porsche Vision GT Spider, de Volkswagen ID.R ’19 en de Nissan Silvia K’s Type S (S14), die nu allemaal in de game verkrijgbaar zijn.

Daarnaast heeft Polyphony Digital ook twee nieuwe Scapes toegevoegd aan de fotomodus: Yosemite National Park en Sakurada-dori.