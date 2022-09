Overwatch 2 staat zo’n beetje om de hoek, want de release is nog maar een paar dagen van ons af. Blizzard heeft laatst ook de launch trailer laten zien die bol staat van spektakel, nieuwe gezichten en flink wat actie. Veel oude spelers zullen ongetwijfeld naar Overwatch 2 overstappen nu de oude game vervangen zal worden en zij kunnen met alle content aan de slag die zij al hadden.

Voor nieuwe spelers ligt dit net wat anders, want Blizzard introduceert in Overwatch 2 de zogeheten First Time User Experience (FTUE). Met dit systeem is bedacht dat nieuwe spelers langzaam maar zeker het volledige roster aan Heroes kunnen vrijspelen en dit zal zo’n 100 matches in beslag nemen. De gedachte hierachter is dat nieuwe spelers niet overweldigd worden door de grote hoeveelheid personages bij launch en dat je op je gemak met diverse Heroes en klassen aan de slag kan gaan.

Accounts die bij launch – op 4 oktober – of later worden aangemaakt, zullen dus met het FTUE-systeem moeten werken.