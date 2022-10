Eerder deze week werd bekend dat Google begin volgend jaar stopt met Stadia. Hoewel Stadia eerder al door Google op een laag pitje werd gezet, gaf het bedrijf afgelopen zomer oorspronkelijk nog aan niet met het streamingplatform te stoppen. Toch kwam daar deze week wel de bevestiging van het einde van het platform en dat heeft voor verbaasde reacties gezorgd van verschillende ontwikkelstudio’s.

Diverse ontwikkelaars waren nog bezig om op korte termijn games voor Google Stadia uit te brengen. Nadat Google bekendmaakte te stoppen met Stadia, reageerden verschillende studio’s verrast. Uit de berichten is op te maken dat Google de ontwikkelaars die nog aan Stadia-releases werkten, niet vooraf heeft geïnformeerd over het aanstaande einde van het platform. Sommigen geven aan het nieuws via de media te hebben vernomen en dat zorgt logischerwijs voor de nodige verontwaardiging.

Oh my god https://t.co/3lX9ExEfKB We have a game coming to Stadia in November. Who wants to guess that Google will refuse to pay us the money they owe us for it — Mike Rose (@RaveofRavendale) September 29, 2022

Tangle Tower was due to launch on Stadia in 2 days time, and this article was the first I heard about it shutting down 😢 https://t.co/Pu0UPTQlRn — Tom Vian (@SFBTom) September 29, 2022

We have a title coming out November 1st. Now we hear about this. — Rebecca Heineman (@burgerbecky) September 29, 2022

OH BOY VERY HAPPY TO SEE MONTHS OF MY WORK GOING IN THE BIN AGAIN. I SURE DO LOVE GAME DEVELOPMENT.https://t.co/DUpBtof8tp — Simon Roth (@SimoRoth) September 29, 2022