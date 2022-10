Chris Pratt in de rol van Mario, bijna niemand had verwacht dat de Amerikaan ooit de rode hoed op zou zetten. Toch is het werkelijkheid, want de acteur zal de Italiaanse loodgieter vertolken in de aankomende animatiefilm. De meningen over de acteur in de rol van Mario zijn verdeeld, maar één fan lijkt zo enthousiast te zijn dat hij een remake heeft gemaakt van de originele Super Mario Bros. met, je raadt het al, Chris Pratt als Mario.

De maker van de remake heeft op YouTube-kanaal Re-Imagined Games de eerst beelden gedeeld. De digital artist heeft diverse video’s uitgebracht, met meest recentelijk een cinematische trailer én een gameplay trailer.

Re-Imagined Games is nu zo’n twee maanden bezig met de ontwikkeling van het spel. Het is bewonderenswaardig te noemen, want het is het eerste videogame project van de YouTuber. Alles is van de grond af opgebouwd, dat betekent dus dat het 3D model van Chris Pratt en de diverse andere assets allemaal zijn gemaakt door Re-Imagined Games zelf.

Al benieuwd naar de fangame? Je kunt de cinematische trailer en gameplay video hieronder bekijken.