Sony werkt momenteel aan PlayStation VR2 die begin 2023 zal moeten verschijnen. Wanneer de headset precies uitkomt is niet duidelijk, maar wel blijkt uit een nieuw rapport dat er veel units bij de release beschikbaar moeten zijn. Volgens Bloomberg wil Sony namelijk 2 miljoen units geproduceerd hebben tegen maart 2023.

Dit heeft Bloomberg begrepen van mensen die bekend zijn met het project. De massa productie van de headset is in september al begonnen en vooralsnog kent deze productie geen leveringsproblemen als het op componenten aankomt. In de tussentijd gaat het steeds beter met de productie van de PlayStation 5, omdat de aanvoer van componenten is gestegen.

Sony zou de release van de headset zodoende willen timen met het moment dat de knelpunten in de toeleveringsketen voor de PlayStation 5 ook min of meer opgelost zijn. Hierdoor zou Sony zowel genoeg PlayStation 5 als PlayStation VR2 units beschikbaar hebben om gelijk groots in te zetten op de markt.