In juli dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Nintendo een animatiestudio had opgekocht. Als alles goed zou gaan, dan zou de deal op 3 oktober rond zijn en dat is ook het geval. Nintendo Pictures heeft dus nu officieel zijn deuren geopend.

Het nieuwe bedrijf laat weten dat het de bedoeling is dat zij ‘one-of-a-kind’ video’s gaan maken met de bekende personages van Nintendo in de hoofdrol. Nu is het dus wachten op het eerste product wat de animatiestudio zal laten zien.

Het logo van Nintendo Pictures is in ieder geval wel al bekend en kan je hieronder aanschouwen.

Een lancering van een nieuw bedrijf kan natuurlijk niet zonder het lanceren van een bijbehorende website. Deze is op het moment alleen beschikbaar in het Japans en kan je hier vinden. De inhoud is vanzelfsprekend nog summier, maar de website laat wel zien dat er druk wordt gezocht naar nieuw personeel