Nintendo is niet van plan om te stoppen met het uitbrengen van Nintendo 64 klassiekers via het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online. Enige tijd terug kondigde het bedrijf aan dat we dit jaar nog drie games mogen verwachten en dat er ook voor 2023 nog de nodige mooie titels op het programma staan.

De eerstvolgende release is Pilotwings 64, die volgende week op 13 oktober aan het aanbod van Nintendo 64 games toegevoegd zal worden. Iedereen met een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket heeft dan toegang tot deze titel.