Vorige week liet Valve weten dat de Steam Deck nu ook verkrijgbaar is zonder reservering, waarmee het bedrijf aangaf alle aanvankelijke orders te hebben uitgeleverd. Ook kondigden ze de Docking Station aan, die nu verkrijgbaar is.

Om het nieuws wat kracht bij te zetten hebben ze nu de onderstaande trailer uitgebracht, waarin de verschillende features uitgelicht worden. De trailer is een nieuwe versie overigens, aangezien de oorspronkelijke trailer een ‘foutje’ bevatte.

Tijdens het demonstreren van één van de features op het scherm was de applicatie Yuzu te zien. Dit is een emulator voor Nintendo Switch games en hoewel een emulator op zichzelf niet verboden is, is het natuurlijk niet iets wat Nintendo graag ziet.

Overduidelijk een fout van Valve, die dit nu gecorrigeerd heeft door een nieuwe trailer uit te brengen.