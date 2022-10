De PlayStation VR2 headset staat gepland voor een release in 2023 en één van de toffere genres die je met een dergelijke bril kunt spelen, zijn natuurlijk shooters. Voor de eerste versie van PlayStation VR had Sony al een speciale Aim controller gemaakt en het is goed mogelijk dat diens opvolger ook een controller in de vorm van een geweer gaat krijgen.

De fabrikant Virtual Rifle Systems deelde namelijk op Twitter een concept afbeelding voor zo’n controller met daarbij de tekst ‘We getting ready!’ Daarmee lijkt het bedrijf te suggereren dat zij achter de schermen bezig zijn met een spirituele opvolger van de Aim controller van Sony zelf.

Virtual Rifle Systems maakte al eerder controllers voor bijvoorbeeld de Valve Index en Meta Quest 2.