Anderhalve maand terug was het zo ver: Embracer Group had de overname van de Westerse Square Enix studio’s toen afgerond. We zagen al snel de eerste effecten daarvan, zo lijkt Crystal Dynamics in de concept fase van een nieuwe Legacy of Kain game te zitten. Als ander gevolg van de overname draagt Square Enix Montréal nu een nieuwe naam: Studio Onoma.

De ontwikkelaar staat bekend om diverse mobiele games zoals Hitman GO, Lara Croft GO, Hitman Sniper, Tomb Raider Reloaded en andere titels. Een aantal van deze games werden na de originele release ook nog uitgebracht op andere platformen, zoals pc en console.

De betekenis van de naam Onoma komt uit het Grieks en betekent ‘naam’ of ‘namen bieden oneindige mogelijkheden’, aldus Studio Onoma op diens website. Eerdere geruchten leken erop te wijzen dat Studio Onoma een nieuwe Westerse studio van Square Enix zou zijn, maar blijkbaar was dit dus voor de naamswijziging van Square Enix Montréal.