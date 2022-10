Afgelopen zomer werd de overname van Westerse Square Enix studio’s door Embracer Group officieel afgerond. Vanaf het begin maakte die laatste partij al duidelijk grote plannen voor de games van Crystal Dynamics en Eidos Montréal te hebben. Daarbij viel het vooral op dat de Legacy of Kain-serie specifiek werd benoemd, aangezien de laatste singleplayer game uit 2003 dateert.

Uiteraard leeft er sindsdien een stille hoop in de fan-community op remakes en/of eventuele volwaardige nieuwe delen. Crystal Dynamics wakkert die vlam nu verder aan door in een Legacy of Kain enquête naar de wensen van de fans te vragen. Zo wordt er onder meer gevraagd of je interesse uitgaat naar een remaster, een reboot of een vervolg. De enquête vul je hier in.