Embracer Group zal binnenkort de trotse eigenaar van een aantal voormalige Square Enix studio’s en diens IP’s zijn. Het Zweedse bedrijf is extra blij dat Crystal Dynamics en Eidos Montréal hier deel van uitmaken.

CEO Lars Wingefors heeft in een financieel rapport namelijk gemeld dat zij veel potentie zien in bekende franchises die Crystal Dynamics en Eidos Montréal met zich meenemen. Het gaat dan specifiek om Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain en meer.

Embracer Group wil dat deze titels extra veel aandacht gaan krijgen. Wingefors wil dan ook niet alleen dat er vervolgen komen, maar ook remasters, remakes, spin-offs en transmedia projecten. Dit zal vooral bij de Legacy of Kain-fans als muziek in de oren klinken, die al jaren wachten op een nieuwe game in de reeks.