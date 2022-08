In mei werd wereldkundig gemaakt dat Embracer Group een aantal studio’s en IP’s van Square Enix zou overkopen. Het gaat hier om Crystal Dynamics, Eidos Montréal en Square Enix Montréal. De IP’s die hier zoal onder vallen zijn Tomb Raider, Legacy of Kain, Thief en meer.

De deal was vooral opzienbarend vanwege de nogal lage prijs. Embracer Group betaalt namelijk 300 miljoen dollar voor de drie studio’s en een reeks IP’s. Nu enkele maanden later is de deal definitief rond, zo laat Embracer Group weten. Met andere woorden, Embracer is nu officieel eigenaar van de studio’s en games.

Vooralsnog lijkt er weinig te veranderen, voornamelijk omdat de studio’s al bezig zijn met projecten. Zo werkt Crystal Dynamics aan een nieuwe Tomb Raider en Eidos Montréal zou bezig zijn met een nieuwe IP. Wat Square Enix Montréal doet is onduidelijk, naar verwachting zal de naam van die studio wel aangepast worden.