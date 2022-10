Nintendo kampt met een hardnekkig probleem met Nintendo Switch Sports. Het Japanse bedrijf meldt dat update 1.2.1 voor de game een bug heeft veroorzaakt die ervoor zorgt dat het spel crasht tijdens het laadproces voorafgaand aan een wedstrijd. De bug was kennelijk niet snel op te lossen, waardoor Nintendo zich genoodzaakt zag om maatregelen te nemen.

Naast dat de uitrol van update 1.2.1 is gestaakt, heeft Nintendo er ook voor gekozen om de servers van Nintendo Switch Sports tijdelijk offline te halen. Dit betekent dat het momenteel niet mogelijk is om de game online te spelen en dat spelers op dit moment ook geen back-up van hun savedata kunnen maken.

Het is nog onduidelijk hoelang het duurt totdat Nintendo de problemen heeft opgelost en wanneer de servers dus weer online komen. Op de statuspagina van de Nintendo-website staat op het moment van schrijven nog altijd vermeld dat de servers offline zijn, zonder nadere informatie.

Whilst we investigate to find a solution, #NintendoSwitchSports servers will be temporarily taken offline and online play will not be available during this time. Save data backup is also temporarily suspended. We sincerely apologise for the inconvenience.

