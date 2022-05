Nintendo had vroeger een absolute hit te pakken met Wii Sports. Om dat succes door te zetten werd eerder dit jaar Nintendo Switch Sports aangekondigd, waarmee bezitters van Nintendo’s hybride console nu ook gezellig kunnen sporten.

Afgelopen vrijdag kwam Nintendo Switch Sports uit en om die release te vieren, heeft Nintendo de onderstaande launch trailer uitgebracht. Meer weten over Nintendo Switch Sports? Lees dan hier onze review, waarin we vertellen hoe de game ons is bevallen.