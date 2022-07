Nintendo heeft eerder laten weten dat Nintendo Switch Sports na de lancering van meer sporten voorzien zou worden, alleen moeten we daar nog op wachten tot de herfst. De Japanse uitgever/ontwikkelaar heeft laten weten dat er wel een gratis content update op stapel staat waar we niet zo lang meer op hoeven te wachten.

Op 27 juli zal er een update beschikbaar worden gesteld voor Nintendo Switch Sports. Na het downloaden van de update kunnen spelers de Joy-Con en beenband gebruiken voor volledige voetbalwedstrijden met een-tegen-een of vier-tegen-vier spelers. Je kunt dan schopbewegingen maken om tegen de bal te schoppen. Het lopen gaat door het op en neer bewegen van je handen, wat je ook doet als je rent.

Volleybal zal ook worden voorzien van nieuwe features. Met deze sport is het door de update mogelijk om twee nieuwe bewegingen te maken: omloopbal en superservice. Je kan in de online modus ook hogerop in de ranglijsten komen dan normaal door de toevoeging van nieuwe rangen. Tot slot: Room ID’s maken het mogelijk om nog gemakkelijker samen met je vrienden/vriendinnen van online Nintendo Switch Sports te genieten.