Gran Turismo 7 krijgt maandelijks een update met gratis nieuwe auto’s, vaak ook aangevuld met andere content zoals bijvoorbeeld menu’s voor GT Café of een circuit. Hoewel het nog geen drie weken geleden is sinds de vorige update, heeft Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi via Twitter aangekondigd dat de volgende update er komende week al aankomt.

Daarbij deelde hij zoals gebruikelijk een afbeelding met de silhouetten van de nieuwe auto’s die zijn inbegrepen bij de aanstaande update. Ditmaal gaat het niet om drie, maar om vier nieuwe racemonsters, die ook al geïdentificeerd zijn. Spelers van Gran Turismo 7 kunnen namelijk uitkijken naar de 1973 Nissan Skyline GT-R, Mazda MX-5/Roadster, Nissan GT-R GT3 en Maserati Merak.

Wat de update verder nog aan content met zich meebrengt is nog niet bekend. Dat zal duidelijk worden wanneer de update komende week verschijnt. Een exacte releasedatum werd niet gemeld door Yamauchi.