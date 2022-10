Overwatch 2 lanceerde eerder deze maand, op 4 oktober om precies te zijn. In tegenstelling tot zijn voorganger is dit tweede deel free-to-play, wat ongetwijfeld bij meer mensen interesse zal wekken. Die stap lijkt een groot succes, als we kijken naar de spelersaantallen die de shooter al heeft weten te bereiken.

Blizzard heeft op Twitter namelijk vol trots gemeld dat Overwatch 2 in tien dagen na de release al maar liefst 25 miljoen spelers heeft weten te trekken. Ter vergelijking: de eerste Overwatch bereikte in de eerste drie maanden na lancering een publiek van 15 miljoen spelers. Die mijlpaal is nu dus op overweldigende wijze verbroken door Overwatch 2, al zal het feit dat dit deel free-to-play is daar dus ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. Hoe dan ook, het is een knappe prestatie van Blizzard.