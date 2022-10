Review | Overwatch 2 – Blizzard zette met Overwatch in 2016 een nieuwe shooter op de markt die zich vrijwel direct wist te onderscheiden. Het ‘Hero shooter’ genre was destijds nog niet groot en daarin zag Blizzard met Overwatch een gat in de markt. Overwatch is door de jaren heen flink onderhouden en voorzien van seasonal updates, maar na het uitbrengen van Echo stopte de ondersteuning wel zo’n beetje. Het team was immers aan het vervolg begonnen, dat nu als free-to-play titel te spelen is. Weet Overwatch 2 net zo’n grote impact te hebben op het genre als destijds of teert het vooral verder op het succes van het origineel? Wij zijn uitgebreid aan de slag geweest met Overwatch 2 en onze bevindingen lees je in deze review.

Overwatch… 1.5?

In het aanloopproces naar de release van Overwatch 2 was de grootste vernieuwing die werd aangestipt dat het vervolg een uitgebreide PvE modus zou krijgen, waarin je met diverse Heroes allerlei missies zou kunnen spelen, eventueel met je vrienden. Dit zou een vervolg nog meer rechtvaardigen, maar dit is uitgesteld naar komend jaar. Naast de beloofde PvE modus zijn er namelijk geen nieuwe modi of enorme aanpassingen gedaan. Het is daarom moeilijk om Overwatch 2 echt een vervolg te noemen, want deze game voelt meer als een update. Je zou het zelfs Overwatch 1.5 kunnen noemen, omdat de meeste aanpassingen ook gewoon als een grote patch uitgebracht hadden kunnen worden voor het origineel. Het gemis van de PvE modus is dus erg zonde en dat er nu een 2 achter de naam van Overwatch is geplakt, voelt wat vreemd.

Is dat dan een gigantisch probleem? Niet echt. Veel spelers spelen de game vanwege de multiplayer en die staat nog steeds als een huis. De gameplay van dit vervolg is min of meer gelijk aan dat van het origineel, maar kent één grote aanpassing. De matches zijn nu 5 vs 5 in plaats van 6 vs 6 en dat is een goede verandering. In 6 vs 6 werden de matches namelijk wat traag dankzij de twee tanks, wat het bovendien frustrerend kon maken om telkens doorheen te moeten vechten vanwege de barrières en schilden. In Overwatch 2 mag je nu maar één Tank per team hebben en dat bevordert het tempo van de matches. Je hebt nu sneller het idee dat je vijanden zonder al je vaardigheden – dus met je standaard kogels – kunt verslaan in een wat eerlijker gevecht. Doordat de matches wat korter zijn door het hogere tempo, voelt dat als een frisse wind in de multiplayer. Wel moeten we hierbij aangeven dat ondanks dat er maar één Tank aanwezig is per team, deze nu ontzettend sterk aanvoelt, waardoor de balans niet optimaal voelt.

Solide gameplay met bekende modi

Met het origineel wist Blizzard hele verfijnde gameplay neer te zetten en daar borduurt Overwatch 2 verder op. De gameplay is nog steeds uitstekend, wat betekent dat je snelle actie in de gevechten mag verwachten met veel unieke personages en unieke vaardigheden. Je kunt kiezen uit verschillende rollen zoals Tank, Damage (DPS) of Support Heroes en het is aan jou en je team om een goede formatie samen te stellen. Het is nog steeds erg bevredigend als je jouw vaardigheden goed kunt combineren met de Ultimate van een andere Hero om zo een heel team te slopen. Denk aan de combinatie van Zarya’s Graviton Surge, die alle vijanden naar binnen trekt, met een Genji met zijn Dragonblade, die vervolgens de hele groep in mootjes hakt. Schitterend! Teamwork in Overwatch is niet altijd even gemakkelijk, maar het is wel erg lekker om de tekst ‘Team Kill’ in beeld te zien wanneer alle vijanden gedood zijn.

Je hebt keuze uit 35 Heroes, waarmee je lekker kunt experimenteren. Met de komst van Overwatch 2 worden er drie nieuwe Heroes geïntroduceerd, namelijk Junker Queen als Tank, Sojourn als DPS en Kiriko als Support. Over alle drie de personages kunnen we zeggen dat deze goed in elkaar zitten en over het algemeen ook leuk zijn om mee te spelen. Junker Queen is een Tank die graag dichtbij vijanden in de buurt zit, zodat zij met haar enorme bijl en werpmes flinke schade kan aanrichten. Sojourn is een mobielere versie van Soldier 76 en kan met een boost slide zichzelf de lucht in lanceren en vijanden belagen met haar volautomatische wapen. Kiriko is een Support, die haar teamgenoten kan genezen of kort even onsterfelijk kan maken met één van haar vaardigheden. Daarnaast staat ze ook goed haar mannetje met haar ‘Kunai’, die flinke headshot schade doet bij tegenstanders. Alle drie deze Heroes brengen wat unieks met zich mee en daardoor zijn ze een verrijking voor het al uitgebreide bestaande roster aan Heroes.

Quick Play zorgt ervoor dat je snel in een match zit en het binnengaan van een match gebeurt meestal binnen zo’n 10 tot 20 seconden. Je kunt binnen Quick Play er ook voor kiezen om alvast een rol – Tank, DPS of Support – te kiezen, zodat jij die rol voor jezelf vastlegt. Als jij per se als Tank wilt spelen, kan je dus vooraf je keuze maken. In Role Queue kan je team maximaal uit 1 Tank, 2 DPS en 2 Support Heroes bestaan. Verder kan je ook competitief aan de gang gaan in de Competitive modus, die net even anders werkt dan voorheen. Na het spelen van placement matches zal jij in een rang geplaatst worden die onderverdeeld is in vijf sub-rangen. Zo is Diamond 1 hoger dan Diamond 5 en klim je dus langzaam maar zeker door de rangen heen als je beter wordt. Wel is het vervelend dat je nu minder snel progressie ziet tijdens het spelen. Je zult namelijk pas stijgen in rang als je 7 keer gewonnen hebt en dalen als je 20 keer verloren hebt. In de tussentijd heb je geen idee of je rang op positieve of negatieve wijze beïnvloedt wordt. Heb je liever wat meer vrijheid voordat je met een match start? Dan kan je nog terecht bij de Arcade playlist, waarin je meer opties kunt kiezen. Tot slot kan je ook nog Custom games spelen, waarin communityleden hun eigen modi kunnen maken en presenteren. Deze zijn bij vlagen erg vermakelijk en origineel, wat zeker even benadrukt mag worden.

Geen in-game beloningen…

In het origineel kreeg je om de zoveel tijd loot boxes voor je kiezen en die bevatte dan diverse items. Je kon helaas ook dubbele items krijgen en dat was weliswaar frustrerend, maar je kreeg wel het idee dat je beloond werd voor het spelen. In Overwatch 2 is dat precies het tegenovergestelde en dat komt door het free-to-play model. In Overwatch 2 krijg je namelijk vrijwel niets gratis en je wordt min of meer gedwongen de Battle Pass te kopen wil je wat cosmetische items verdienen. Progressie is daarnaast ook compleet uit de game verdwenen, waardoor het level van je account niet meer kan stijgen. Dit sluit ook aan bij het probleem van Competitive, waarin je dus geen idee hebt of je goed speelt of niet. De Battle Pass is dus de enige vorm van progressie in Overwatch 2, waarin je vrij minimaal beloningen krijgt als je de gratis variant hebt.

Ook moet gezegd worden dat de microtransacties in Overwatch 2 van een nieuw niveau zijn. Je kunt de in-game currency, de Overwatch Coins, verdienen door de wekelijkse uitdagingen te voltooien. Je kunt per week maximaal 60 Coins verdienen en dat is heel erg weinig. De meest aantrekkelijke cosmetische items zijn namelijk de Legendary Skins voor de helden en deze kosten al gauw 1900 Coins. Wil je dus gratis een Legendary Skin vrijspelen voor je favoriete Hero? Dan moet je daar welgeteld 32 weken voor spelen en dat is simpelweg te absurd voor woorden. Zelfs de meest simpele items als sprays en voice lines kosten nu geld en dat is gewoon heel erg jammer. Blizzard heeft al geen beste reputatie als het aankomt op microtransacties en daar helpt Overwatch 2 zeker niet bij. Via de Battle Pass krijg je wel cosmetische items, maar dan moet je wel de premium versie aanschaffen, die een tientje kost.

Technisch in orde, maar zeer moeizame launch

Veel van de beschikbare content, waaronder vrijwel alle Heroes en maps, zaten al in het origineel en zijn nu voorzien van een nieuw likje verf. Dit komt de game ten goede, want het ziet er nu allemaal net wat scherper en beter uit. Overwatch 2 kent drie verschillende grafische modi: Resolution, Framerate en Balanced. In de Resolution modus speel je op een 4K-resolutie met 60fps en dat speelt erg fijn weg. Framerate legt de nadruk op de framerate en ondersteunt 120Hz tegen een resolutie van 1440p, maar het maakt de game wel wat waziger. Naar verhouding is de Resolution modus voor de meeste spelers voldoende, gezien de goede beeldkwaliteit en vaste 60fps. Balanced probeert het beste van beide modi te combineren en schotelt je een resolutie van 1440p met een locked 60fps voor, maar veel verschil maakt het niet gezien Resolution hetzelfde doet.

Qua audio doet de game wat het moet doen en hoor je een goed verschil tussen verschillende wapens, vijandelijke voetstappen en vaardigheden van alle Heroes. Word jij beschoten, dan hoor je vrijwel direct door welk personage dit is gezien de kenmerkende sounds per wapen. Vijandelijke voetstappen zijn daarnaast duidelijker dan die van jouw eigen team en je hoort goed wanneer iemand je probeert te flanken of je wilt besluipen. Ook diverse vaardigheden zoals Ultimates, kennen elk hun eigen voice lines, waardoor je precies weet wanneer je dekking moet zoeken.

Tot slot willen we ook even de moeizame launch van Overwatch 2 aankaarten. De eerste twee dagen was het erg moeilijk om in de game te komen en hadden spelers met queue’s van 50.000 spelers te maken. Verder kon het voorkomen dat spelers tijdens matches opeens de verbinding verloren en opnieuw in de wachtrij geplaatst werden. Matchmaking problemen, bugs met verschillende Heroes en nog meer plagen de game op het moment. Blizzard heeft al een aantal problemen verholpen, maar het is erg slordig om veel oude content met zo veel fouten alsnog uit te geven. Zo zijn oude personages als Bastion momenteel uit de game gehaald vanwege bugs en ook Torbjörn is niet beschikbaar in Competitive vanwege bugs met zijn uitrusting. Zeker geen makkelijke launch dus en dat is jammer, maar als je eenmaal speelt, is Overwatch 2 wel een hele leuke shooter.

Gespeeld op: Playstation 5

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Nintendo Switch en pc.