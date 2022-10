Er gaan al heel lang geruchten rond dat Silent Hill zal terugkeren en het ziet er nu naar uit dat dit inderdaad het geval is. Konami zal namelijk deze week updates geven over de bekende franchise.

De geruchten rond Silent Hill werden de laatste tijd steeds sterker. Vorige maand kwam Silent Hill: The Short Message aan het licht en nog geen anderhalve week geleden liet de regisseur van de Silent Hill film weten dat er meerdere games van de serie in ontwikkeling zijn.

Nu heeft Konami via Twitter laten weten dat zij aanstaande woensdag om 23.00 uur updates zullen geven over de Silent Hill franchise. Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat er games in ontwikkeling zijn, maar aangezien er over updates – dus meervoud – wordt gesproken, lijkt het er wellicht op dat de regisseur van de Silent Hill film wel eens gelijk kan hebben.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022