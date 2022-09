Uitgever Konami is tot op heden nog altijd zeer stil over de toekomst van de Silent Hill franchise. De geruchten stapelen zich echter op en het ziet er naar uit dat we in ieder geval weer van de franchise gaan horen. De vraag op welke manier blijft echter bestaan zolang er geen aankondiging wordt gedaan.

Een nieuwe hint is nu opgedoken via de Koreaanse ratinginstantie. Daar is namelijk ‘Silent Hill: The Short Message’ geregistreerd als nieuwe titel, maar verdere details worden helaas niet gegeven. Het is dus wederom afwachten wat dit precies te betekenen heeft.

Het gaat hier om een legitieme registratie, die door UNIANA is ingediend. Dit is een partij die regelmatig games van Konami in Zuid-Korea uitbrengt en zij worden ook aangegeven bij de registratie van eFootball 2023.