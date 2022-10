God of War: Ragnarök komt over een paar weken uit en sinds de game goud is gegaan onlangs, is Sony Santa Monica bezig geweest met een day one update. Die is in de tussentijd ook op het PlayStation Network gezet, ongetwijfeld met het oog op het reviewproces dat op korte termijn van start gaat.

Via PlayStation Game Size weten we dat die update live is en het betreft een vrij forse update. Volgens hun bericht op Twitter is de totale omvang 18.4GB. Het gaat hier dan wel om een update voor de PS4-versie, de PS5-update is mogelijk kleiner vanwege de compressie technologie die op dat platform gebruikt wordt.

Details van deze update zijn niet bekend.