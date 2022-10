Blizzard heeft met Overwatch geregeld de balans van de helden aangepast, dus kunnen we hetzelfde verwachten voor het tweede deel. De ontwikkelaar heeft echter laten weten dat we dit niet hoeven te verwachten tijdens het eerste seizoen.

Blizzard meldt via een blog dat de winratio van elk personage in Overwatch 2 tussen de 48 en 52 procent zit. De balans is op dit moment dus prima en de ontwikkelaar ziet dan ook geen reden om helden sterker of zwakker te maken voor het eerste seizoen. Tenminste, nadat er op 25 oktober een kleine aanpassing zal worden doorgevoerd voor Zarya in Total Mayhem.

Voor het tweede seizoen staan er wel aanpassingen van de balans op stapel. Dit heeft te maken met dat Blizzard elk seizoen zijn eigen identiteit wil geven. Natuurlijk zal de ontwikkelaar ook goed blijven luisteren naar de feedback van de community, zodat er eventueel nog meer aanpassingen gedaan moeten worden.