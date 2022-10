De E3 was jaren één van de grootste gaming evenementen op aarde, maar dit jaar werd de beurs geannuleerd nadat er de afgelopen twee jaar een weinig zeggende digitale editie plaatsvond. Het is ondertussen wel bekend dat de E3 volgend jaar weer zal plaatsvinden en we weten nu ook dat de beurs jaarlijks zal terugkeren.

GameRevolution meldt dat er een document van de stad Los Angeles is vrijgegeven, waarin informatie wordt gedeeld over onder andere het budget en updates aangaande toerisme, evenementen en dergelijke. Daarin is ook sprake van de E3 voor meerdere jaren.

In het document staat te lezen dat de E3 voor 2024 en 2025 al is geboekt. De editie van 2024 zal beginnen op 11 juni en E3 2025 zal starten op 3 juni. Beide beurzen zullen plaatsvinden op dezelfde plek als de E3 2023: het Los Angeles Convention Center.

Er wordt ook al aangegeven hoeveel publiek er wordt verwacht, namelijk 68.400 man. Dit aantal zit tussen het bezoekersaantal van 2018 en 2019 in. De verwachting is dus dat de E3 in 2024 en 2025 net zo groot en succesvol zal zijn als voor corona.