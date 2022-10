Vanaf 9 november is God of War: Ragnarök verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Op 3 november mogen de reviews al gepubliceerd worden en dan mag je natuurlijk ook ons oordeel verwachten. Nu de release steeds dichterbij komt, is het tijd om achter de schermen te gaan.

Sony Santa Monica heeft een nieuwe videoreeks aangekondigd, waarbij ze je een blik geven op het ontwikkelproces. De eerste video is nu beschikbaar en die draait om het vormgeven van het verhaal. Het geeft een interessant kijkje op hoe dit allemaal tot stand is gekomen.

Je kan de video zonder zorgen bekijken, want het is spoilervrij.