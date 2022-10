We zullen nog tot de zomer van 2023 moeten wachten vooraleer we met Final Fantasy XVI aan de slag kunnen. Het is ook alweer even geleden dat we wat van de game hebben gehoord, maar vandaag goed nieuws: Square Enix heeft zojuist een nieuwe trailer uitgebracht.

Het gaat om een trailer van ruim 4 minuten, waarin we veel cinematische shots te zien krijgen. Ook komt er gameplay footage voorbij en alles bij elkaar genomen resulteert in een schitterende trailer die zeker even de moeite waard is om te bekijken. Check het hieronder.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5.