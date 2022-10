Er was deze week al wat commotie omtrent de Xbox Series S, die volgens een artiest bij ontwikkelaar Rocksteady ‘een hele generatie aan games’ zou tegenhouden en de GPU ‘van een aardappel heeft’. Het zou één van de redenen zijn waarom Gotham Knights op de krachtigere Xbox Series X en PlayStation 5 gelimiteerd is tot een framerate van 30fps.

Nu heeft ook een andere artiest een duit in het zakje gedaan. Ian Maclure, VFX artist bij Bossa Studios, reageerde namelijk via Twitter op een bericht van Giant Bomb-journalist Jeff Gertsmann, die aangaf dat het ‘achterhouden van een generatie consoles’ een kulargument is. Maclure zegt namelijk dat ‘veel ontwikkelaars’ aan tafel zitten en verzoeken bij Microsoft zouden hebben neergelegd om de verplichte compatibiliteit met Xbox Series S – in ieder geval vanaf de launch – te laten vallen.

Inmiddels zijn de berichten van Maclure afgeschermd voor het grote publiek, maar niet voordat VGC de opmerkingen had gespot:

“It might sound broken, but the reason you are hearing it a lot right now is because MANY developers have been sitting in meetings for the past year desperately trying to get Series S launch requirements dropped.

Studios have been through one development cycle where Series S turned out to be an albatross around the neck of production, and now that games are firmly being developed with new consoles in mind, teams do not want to repeat the process.”