Voor wie niet mee is, momenteel is er nogal wat controverse omdat de consoleversie van Gotham Knights op 30fps draait. Het feit dat de ontwikkelaars dit vlak voor de release op Discord lieten weten is niet netjes, maar de reacties zijn zoals altijd ook weer overdreven. We spelen al decennia lang op 30fps, maar als dat vandaag de dag nog verplicht moet, dan is de game gelijk afgeschreven en valt er blijkbaar geen plezier meer aan te beleven.

Afijn, afgelopen weekend besloot Lee Devonald op Twitter ook even zijn mening te geven. Volgens hem wordt de ontwikkeling van multiplatform games beperkt door de zwakke Xbox Series S console. Microsoft verplicht ontwikkelaars namelijk om hun games op zowel de Series S als X te laten draaien. Volgens Devonald heeft die console een ‘aardappel’ als GPU, is die ‘nauwelijks beter dan de Xbox One’ en houdt de console een ‘generatie’ multiplatform games tegen.

Uiteraard zegt de naam Lee Devonald je niets, maar de beste man werkt als Senior Character Technical Artist bij Rocksteady. Normaliter is dat voldoende informatie om te begrijpen dat iemand weet waar hij over praat, maar dit is Twitter, beter bekend als de beerput van het internet. De beroepsgekwetsten zijn natuurlijk vol in de aanval gegaan, waardoor het account inmiddels is verwijderd.