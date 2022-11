In 2008 kwam Gears of War 2 uit en één van de nieuwe features van deze game was de ‘Horde Mode’. Tot op de dag van vandaag worden veel games voorzien van eenzelfde soort modus. Aan deze lijst kan nu ook Gotham Knights worden toegevoegd.

In de Horde modus moet je per ronde een bepaald aantal vijanden verslaan. Dit gebeurt in een afgesloten arena. Hoe verder je komt, hoe meer en/of sterker je tegenstand wordt. Door middel van een gratis update is nu in Gotham Knights ‘Heroic Assault’ te spelen.

In deze nieuwe modus moet je 30 etages zien te overleven, waarin de tegenstand steeds feller en sterker wordt. Deze nieuwe modus kan je met maximaal vier spelers in coöp spelen. Heroic Assault staat los van het verhaal van de game, maar je dient wel Case File 05 bereikt te hebben wil je dit kunnen spelen.

Hoe Heroic Assault in Gotham Knights eruitziet en hoe de nieuwe modus in zijn werk gaat, kan je in de video hieronder bekijken. Dit is overigens niet het enige, ook is er nog een Showdown modus toegevoegd. Hiervoor dien je de game uitgespeeld te hebben. Althans, je dient elke baas in elke Case File te hebben verslagen.

In de Showdown modus kun je met maximaal twee man in coöp een supercharged versie van de bazen aanpakken, waaronder Mr. Freeze, Harley Quinn en Clayface.