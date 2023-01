Gotham Knights is al bijna drie maanden op de markt, maar misschien weet je nog steeds niet of de game iets voor jou is. Heb je een abonnement op PlayStation Plus Premium, dan kan je het spel nu zelf voor een bepaalde tijd ervaren.

Een van de voordelen van PlayStation Plus Premium is dat sommige games als zogenaamde ’trial’ worden aangeboden. Je kunt het desbetreffende spel dan voor een beperkte tijd spelen, waardoor je een idee krijgt wat je van de titel kunt verwachten als je deze naderhand aanschaft.

Sinds kort kunnen gamers met dit type abonnement twee uur aan de gang met The Last of Us: Part I. Nu is ook Gotham Knights beschikbaar gesteld, zij het wel voor de duur van één uur.