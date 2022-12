Gotham Knights ligt al enkele maanden in de winkelrekken en wist degelijke scores te behalen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ontwikkelaar Warner Bros. Montréal andere oorden begint op te zoeken. Volgens een recente ontwikkeling op LinkedIn – gespot door EmoPulse – is de studio zelfs al officieel begonnen aan zijn volgende game.

Het LinkedIn profiel van Bryan Theberge – senior producer van Gotham Knights – toont namelijk dat hij sinds deze maand in dezelfde functie werkt aan een ‘onaangekondigd project’. Of dit betekent dat het project in kwestie snel aangekondigd zal worden, kunnen we hier uiteraard niet uit afleiden. We hopen alvast dat er snel meer te rapporteren valt.