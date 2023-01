PlayStation Plus Premium gebruikers hebben verschillende extra opties ter beschikking die niet terugkomen in de goedkopere tiers van het abonnement. Eén van deze extra’s is de mogelijkheid om proefversies van games te spelen en daar is nu een nieuwe titel aan toegevoegd: The Last of Us: Part I.

De remake van de game is al enige tijd verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en kan nu dus ook uitgeprobeerd worden. Dit voor de duur van twee uur en qua timing komt het natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Gisteren is immers de tv-show van The Last of Us in première gegaan. Kijkers van de serie die de game nog niet hebben geprobeerd krijgen daartoe nu de kans, mits ze PlayStation Plus Premium abonnee zijn natuurlijk.

Meer over The Last of Us: Part I lees je in onze special.