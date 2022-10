Warner Bros. Games brengt volgende week vrijdag Gotham Knights uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game kan gezien worden als een Triple A release, waarvan je in technisch opzicht het nodige mag verwachten. Opvallend genoeg blijkt de game echter niet over een performance modus te beschikken.

Een ontwikkelaar van Warner Bros. Montréal laat op Discord weten dat de game geen verschillende visuele modi bevat. Je kunt dus niet kiezen uit een hogere framerate tegenover een lagere resolutie of vice versa. Gotham Knights kent op consoles namelijk 30fps en daarmee moeten we het doen. Op pc ligt dat vanzelfsprekend anders.

De reden hiervoor is dat de game voorzien is van een zeer gedetailleerde speelwereld en volledige coöp, waardoor het niet zo gemakkelijk is om de resolutie te verlagen voor een hogere framerate. Hieronder de uitleg van de ontwikkelaar.