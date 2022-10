Terwijl ik aan dit artikel begin besef ik dat het wellicht een beetje als een déjà-vu aan gaat voelen voor sommigen. Nando heeft immers afgelopen week al een Jouw mening geschreven over de strijd die op dit moment gaande is tussen Microsoft en Sony, maar als we heel reëel zijn is dat ook wel het meest noemenswaardige wat op dit moment gebeurt. Ik wil hier wat extra de loep op leggen. Microsoft en Sony is één ding, maar er vinden meer van dit soort taferelen plaats in de gehele entertainment/tech industrie en elke keer zie ik de reacties bij ons, op social media of bij andere bronnen op hetzelfde neerkomen: men zegt iets negatiefs over een bedrijf en de consument springt in de verdediging, alsof zijn/haar beste vriend zojuist is beledigd.

Bedrijven zijn niet jouw vriend! Iets wat keer op keer bewezen wordt. Om even een grote jongen erbij te pakken: Elon Musk. De beste man profileert zichzelf als een do-gooder met een veel te grote bankrekening om zo het vertrouwen van de publieke opinie te winnen. Wanneer puntje bij paaltje komt, zal ook deze ogenschijnlijke ‘industry darling’ harde besluiten moeten nemen. Hij runt immers een business met genoeg hebberige aandeelhouders die ervoor zorgen dat hij zijn hoofdje boven water kan houden. Leuk hoor, Twitter overnemen voor tientallen miljarden, maar er moeten wel centjes voor terugkomen. Dus na die transactie bestaat nu de zeer reële kans dat driekwart van het personeel bij Twitter het pand definitief mag verlaten.

De pc-markt werd in 2017 flink opgeschud toen AMD met zijn nieuwe Zen-architectuur en de introductie van de Ryzen processoren kwam. Nadat jarenlang Intel de alleenheerser was over dit rijk en dat flink uitbuitte door meerdere generaties achter elkaar eigenlijk hetzelfde product met marginale verbeteringen uit te brengen, kwam AMD plots om de hoek. Acht cores, voor de prijs van vier bij Intel. Intel werd goed wakker geschud en moest flink aan de bak om AMD bij te benen. In de tussentijd kreeg AMD binnen de pc-markt het imago van de underdog die keihard terugkwam. En dat was ook zo voor een aantal jaar. Het tij keerde zich en voor het eerst in jaren werden er meer AMD-systemen dan Intel-systemen verkocht, onder consumenten althans. AMD’s good guy positie werd al gauw minder toen met de nieuwere producten de prijzen ook aanzienlijk stegen en Intel voor relatief weinig geld een goed concurrerend product wist neer te zetten. Weg is de prijsvechter met de geweldige prestaties. Nu AMD en Intel een beetje op gelijke voet staan met de Ryzen 7000-serie en Intel’s 13e generatie Core processoren, verschillen de prijzen ook niet heel veel meer.

Met de introductie van NVIDIA’s RTX 4090 sloeg ik stijl achterover. Met een introductieprijs van € 1959,- is dat een sprong van ruim € 400,- ten opzichte van de RTX 3090. In dit geval heeft de covid-pandemie daar ook zijn aandeel in gehad, maar over de rug daarvan probeert een bedrijf natuurlijk het onderste uit de kan te halen. Het welbekende videokaarten tekort zorgde ervoor dat er exorbitante bedragen werden gevraagd én betaald voor allerlei videokaarten. Als wanhopige gamers tijdens de pandemie met gemak zulke bedragen neertelden om Cyberpunk 2077 op de hoogste instellingen te kunnen spelen, doen ze dat nu ook wel voor het nieuwste verkrijgbare speeltje. Ondanks dit soort praktijken die zich in het zicht van het publiek afspelen, blijft NVIDIA marktleider op het gebied van videokaarten én wordt het bedrijf met man en macht verdedigd door zijn achterban.

Terugkijkend op de historie tussen Sony en Microsoft, heeft Microsoft ten tijden van de Xbox 360 wel even aan de top gestaan, maar wist dit succes met de Xbox One niet voort te zetten. Nu in de negende generatie doet Microsoft er alles aan om dat succes van de Xbox 360 weer eens te behalen. En Sony kijkt toe en doet alles om dat te dwarsbomen. Zo zijn bedrijven nu eenmaal. Vond jij het ook niet frappant dat de PlayStation 5 in prijs omhoog ging, behalve in de Verenigde Staten? Dat heeft alles te maken met dat de VS overwegend nog altijd een Microsoft-land is. In Japan en Europa zijn ze niet zo bang dat voor die paar tientjes extra op een PlayStation 5, mensen misschien uitwijken naar een Xbox. En daar hebben ze gelijk in. Xbox Series-consoles spot ik regelmatig in het wild, maar een PlayStation 5 heb ik nog nooit in de rekken zien staan. Microsoft is de grote slechterik, Sony is zielig. Nee, het zijn allebei grote schurken. Alleen wisselen ze nog wel eens van outfit tussen wolf en schaap.

In elke concurrerende markt zal een bedrijf wat op dat moment het onderspit delft zich voordoen als het zielige, kleine bedrijfje. Feit is: Microsoft heeft misschien wel meer centen, maar Sony is allesbehalve een kleine firma. De opschudding die nu plaatsvindt in de gaming industrie is nodig. Als gamer kan ik je slechts één advies geven: profiteer ervan. Laat die verschuiving op de markt er zijn. Natuurlijk zal Game Pass duurder worden wanneer het een gigantisch succes is, dat geintje heeft Netflix ook allang geflikt. Voor nu, profiteer van het aanbod. Wanneer Microsoft dan weer terug is op een toppositie zal het wederom niet lang duren voordat de gierigheid weer inzet en Sony de, soort van, underdog is die plots de betere propositie heeft. Wees niet bang voor concurrentie in een industrie, omarm het en profiteer ervan. Bedrijven zijn niet jouw vriend. Laat hieronder weten hoe jij hierover denkt. Mee eens, of toch een andere kijk?