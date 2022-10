We hebben in de afgelopen maanden uit verschillende hoeken nieuwtjes en uitspraken kunnen delen over Microsofts overname van Activision Blizzard. De deal doet behoorlijk wat stof opwaaien, niet alleen omdat er een enorm bedrag mee gemoeid is – bijna 69 miljard dollar – maar ook omdat er zorgen zijn om de verschuivingen in de markt die Microsoft met de overname mogelijk teweeg brengt.

Inmiddels zijn verschillende instanties en waakhonden de overname aan het onderzoeken en is er vanuit Brazilië zelfs al goedkeuring gekomen. In het Verenigd Koninkrijk is men naar een tweede fase van het onderzoek gegaan en we moeten nog kijken wat er vanuit de Europese Unie geroepen gaat worden. Ook de Federal Trading Commision van de Verenigde Staten is nog bezig en een uitspraak zal dus nog volgen.

De argumenten die over en weer gegooid worden tussen met name Sony en Microsoft, is bijna gedegradeerd naar het niveau van moddergooien. Maar toch merk ik aan mijzelf dat ik mij meer irriteer aan de houding van Microsoft, die zichzelf wil positioneren als de arme, zielige underdog die jarenlang de brute mishandeling van het grote, boze Sony heeft moeten verduren. Als je alleen al kijkt naar de recente uitspraken, zoals dat Microsoft heeft aangeboden om Game Pass naar PlayStation te brengen of dat Sony de grootste zal blijven, zelfs als alle Call of Duty-spelers massaal overstappen.

Dat riekt naar het bespelen van de verschillende instanties en dat hoort erbij. Ik had alleen gehoopt dat de insteek toch wat anders zou zijn, want de cijfers liegen er niet om: Sony is inderdaad in de overgrote delen van de wereld nog altijd de marktleider, waar het in het (Microsoft) ’thuisland’ van de Verenigde Staten nog altijd aardig verdeeld is tussen de twee grootmachten. Alleen wordt de marktleider in de console wereld niet in stand gehouden door een bedrijf dat bijna 1,9 biljoen waard is. Sony heeft met tand en nagel – en toegegeven, een aantal bizarre besluiten – moeten vechten om die positie te verwerven.

Maar dat verandert niks aan Microsofts instelling. Zij zijn niet de underdog en kunnen de aankomende decennia de gehele Xbox-divisie miljoenen verlies laten draaien en dat zou nog steeds wisselgeld zijn voor Satya Nadella en consorten. Het had Phil Spencer op z’n minst gesierd als hij had gezegd: “Wij zijn Xbox, we hebben het geprobeerd om op de klassieke manier de strijd aan te gaan, dat is niet gelukt, dus we hebben andere manieren uit de kast moeten trekken en ja, dat gaat voor opschudding zorgen”. Dat ze het nu presenteren als “maar wij hebben nooit een kans gehad en dit is juist goed voor iedereen!”, dat gaat er bij mij niet in. Hoe Xbox zich positioneert is dat ze met papa’s creditcard een sportauto hebben gekocht en nu gaan zitten zeiken, omdat een paar mensen bezorgd zijn dat er mogelijk een dozijn kinderen of oude vrouwen van hun sokken gereden gaan worden.

Het meest ironische is dat Microsoft met de Xbox 360 juist waanzinnig goed op weg was om er een interessante wedstrijd van te maken. Dat ze zichzelf daarna continu in de voet schoten met het fiasco wat de Xbox One was en de gehele industrie op een presenteerblaadje opdienden, dat moeten ze nu rechttrekken en dat lukt ook aardig. Game Pass heeft het prima gedaan met een opbrengst van 2,9 miljard dollar in 2021, hoewel het niet duidelijk is wat er nu onderaan de streep daadwerkelijk overblijft.

Dat wil overigens niet zeggen dat Sony helemaal onschuldig is in dit verhaal, als we de verhalen over ‘blokkeer vergoedingen’ op Game Pass mogen geloven. Zij zijn immers (terecht) doodsbang voor de potentiële verschuivingen van spelers en dus opbrengsten en zij zullen echt met een goede zet moeten komen. Ze hebben in ieder geval mijn hulp niet nodig om hun reputatie de grond in te trappen, want daar zijn ze op dit moment al heel vaardig in met prijsverhogingen (behalve voor de heilige Verenigde Staten), een broodmagere line-up voor het jaar 2023 en de geruchten omtrent een onnodige remaster/remake van Horizon: Zero Dawn.

Op dit moment brengen beide partijen echter weinig ter tafel, behalve krokodillentranen. Het is tijd dat deze twee grootmachten gaan stoppen met dat gemekker over en weer en hun spelers gaan brengen wat er beloofd is: goede games, want dáár wordt iedereen beter van. We laten het woord nu aan jullie, maar wees natuurlijk wel beleefd!