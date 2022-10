De Call of Duty franchise blijft een onderwerp van discussie aangaande de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Sony ziet het liever niet gebeuren, omdat ze bang zijn dat Microsoft de shooterreeks op den duur exclusief voor de Xbox maakt, wat Sony veel geld zou kosten. Dat Microsoft meermaals heeft aangegeven dat Call of Duty de komende jaren nog op de PlayStation zal verschijnen doet daar niks aan af.

Het is nu aan de mededingingsautoriteiten in verschillende landen om een oordeel te vellen en beide partijen zijn vrij vocaal in de media over hoe het tot dusver verloopt. Dit maakt het tot een interessante discussie om te volgen, gezien de argumenten van beide bedrijven elkaar opvolgen. Microsoft heeft nu gereageerd met – als je tussen de regels door leest – dat Sony zich niet zo moet aanstellen.

Sony is bang dat veel gamers overstappen naar de Xbox zodra Call of Duty exclusief is op dat platform. Ook zouden gamers de aanschafkeuze van een nieuw platform van de franchise laten afhangen en dat is oneerlijke concurrentie. De Braziliaanse waakhond stelt dat die vlieger niet opgaat, gezien Nintendo ook een grote speler is en die helemaal niet afhankelijk is van Activision content.

Daarbij geeft Microsoft ook aan dat in het scenario dat Call of Duty inderdaad niet langer op de PlayStation beschikbaar is, het niet gelijk over en uit is voor Sony. Sterker nog, de “PlayStation gamer basis die overblijft zou [alsnog] aanzienlijk groter zijn dan Xbox”, aldus Microsoft die dit overigens niet kan onderbouwen met data.

Ook wordt aangehaald in het artikel van GamesIndustry.biz naar aanleiding van Microsofts reactie, dat het aantal third-party games dat exclusief voor de PlayStation in 2021 uitkwam vijf keer groter was dan wat er op de Xbox aan exclusieve content uitkwam.

Met andere woorden: Sony heeft genoeg achter de hand om competitief te zijn en Microsoft stelt dat Sony zich een beetje kinderachtig opstelt door de focus zeer nadrukkelijk op Call of Duty te leggen, terwijl er sprake is van een hypothese en niet een feitelijke toekomstsituatie.