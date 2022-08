Hoewel Sony en Microsoft niet vies zijn van elkaar prijzen op sociale media, gaat het er achter de schermen wat minder vriendelijk aan toe. Momenteel is Microsoft bezig met de overname van Activision Blizzard en om dat voor elkaar te krijgen, moeten diverse instanties in allerlei landen naar de situatie kijken om het te beoordelen.

Met name de discussie die gevoerd wordt in Brazilië is erg interessant, omdat de informatie publiekelijk beschikbaar is. Dit leverde recent al wat meer inzicht op hoe Sony naar de situatie kijkt. Zo stelt Sony dat het jaren zal duren voordat er een gevestigde concurrent voor Game Pass is en dat Call of Duty een franchise is waarop gamers hun console aankoop baseren.

Microsoft heeft nu gereageerd op de uitspraken van Sony en stelt dat het Japanse bedrijf ontwikkelaars en uitgevers ‘blokkeer vergoedingen’ betaalt om te voorkomen dat games direct op Game Pass worden uitgebracht.

“Considering that exclusivity strategies have been at the core of Sony’s strategy to strengthen its presence in the games industry, and that Sony is a leader in the distribution of digital games, Sony’s concern with possible exclusivity of Activision’s content is incoherent, to say the least.

It only reveals, once again, a fear about an innovative business model that offers high-quality content at low costs to gamers, threatening a leadership that has been forged from a device-centric and exclusivity-focused strategy over the years.

Indeed, Microsoft’s ability to continue expanding Game Pass has been obstructed by Sony’s desire to inhibit such growth. Sony pays for ‘blocking rights’ to prevent developers from adding content to Game Pass and other competing subscription services.”