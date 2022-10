Sony heeft veelvoudig hun zorgen kenbaar gemaakt over de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard. Met name met het oog op Call of Duty, die op een gegeven moment exclusief zouden kunnen worden voor de Xbox. Microsoft daarentegen heeft telkens geruststellende woorden geuit, maar dat is voor Sony niet genoeg.

In een interview met de Wall Street Journal Live heeft Phil Spencer van Xbox hier weer op gereageerd. Hij stelt dat ze Call of Duty beschikbaar zullen houden op de PlayStation en dat ze eigenlijk een ‘Minecraft behandeling’ willen toepassen op de franchise.

In het verleden heeft Microsoft de ontwikkelaar van Minecraft, Mojang Studios, en diens IP’s overgenomen, maar exclusief is de content allerminst. Minecraft is op zo goed als elk denkbaar platform beschikbaar en diezelfde behandeling wil men toepassen op de shooter franchise.

De Nintendo Switch valt nu nog buiten de boot wat Call of Duty betreft, maar ook op dat platform zou Microsoft graag de franchise zien verschijnen. Bovendien stipt Spencer aan dat de overname van Activision Blizzard vooral met het oog op de mobiele markt is gedaan, gezien die vele malen groter is dan de console markt.

“Call of Duty specifically will be available on PlayStation. I’d love to see it on the Switch, I’d love to see the game playable on many different screens. Our intent is to treat CoD like Minecraft”

“This opportunity is really about mobile for us. When you think about 3 billion people playing video games, there’s only about 200 million households on console.”