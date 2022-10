Koei Tecmo en Team Ninja hebben samen met NioH een mooie franchise neergezet en dat is ook terug te zien in de verkoopcijfers. De games deden het vorig jaar al heel goed en wisten meer dan vijf miljoen keer wereldwijd te verkopen. Dat bericht dateert van april 2021 en sindsdien heeft de franchise nog steeds goed geboerd.

De uitgever en ontwikkelaar hebben via Twitter wederom een nieuwe mijlpaal voor de franchise gedeeld. Inmiddels zijn de NioH-games namelijk zeven miljoen keer wereldwijd verkocht. Het gaat hier om een combinatie van digitale verkopen en fysieke verschepingen. Wat de titels individueel hebben gedaan is niet duidelijk.

Voorlopig gaan we in ieder geval (nog) geen NioH 3 zien, aangezien de studio andere plannen heeft en druk bezig is met Rise of the Ronin dat in 2024 zal verschijnen.