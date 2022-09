Sony en Team Ninja hebben zojuist tijdens State of Play een gloednieuwe actie RPG aangekondigd voor de PlayStation 5: Rise of the Ronin. De ontwikkelaar is 7 jaar geleden aan dit project begonnen en de vooruitgang is traag, maar vrijblijvend gegaan geheel in teken van een Ronin.

Hoewel het dus lang heeft mogen duren, is de game nu echt in een degelijke vorm en daarom greep Team Ninja dit moment aan om de game wereldkundig te maken. De game kent een open wereld en speelt zich af in Japan. Dit in een woelige tijd, namelijk het einde van de 300-jarige Edo periode, ook wel bekend als ‘Bakumatsu’.

Japan verkeert in een duistere tijd omdat het worstelt met onderdrukkende leiders en dodelijke ziektes terwijl er een burgeroorlog gaande is tussen de Tokugawa Shogunate en de anti-shogunate facties.

Als een Ronin zul je tegen de onderdrukking en alle problemen gaan strijden. Je doet dit zonder leiding van bovenaf, waardoor je vrij keuzes kunt maken in het avontuur. Vanzelfsprekend krijg je tijdens het spelen de juiste wapens om de vijanden te bevechten, inclusief vuurwapens die uniek waren voor die tijd.

De game is exclusief voor de PlayStation 5 en verschijnt in 2024.