Remedy Entertainment lijkt behoorlijk druk te zijn. De ontwikkelaar werkt immers aan Alan Wake 2. Daarvan gaf Remedy deze week aan dat het nog altijd de bedoeling is dat die titel ergens in 2023 gelanceerd wordt. Alan Wake 2 is echter niet het enige project waar Remedy aan werkt, want eerder bleek al dat er nog meerdere andere games in ontwikkeling zijn. Daarover heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe update gegeven.

Allereerst is er de game die voor nu bekendstaat onder de codenaam Condor. Dit is een PvE-multiplayer spin-off van Control. Condor is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc en zal coöp voor vier spelers ondersteunen. De ontwikkeling van Condor bevindt zich nog steeds in de conceptfase. Tero Virtala, CEO van Remedy, geeft aan dat het ontwikkelteam uitgebreid de tijd krijgt voordat een nieuwe fase van de ontwikkeling wordt ingegaan.

Condor is niet de enige nieuwe game van Remedy die gelinkt is aan Control. De ontwikkelaar werkt namelijk ook aan een titel met de codenaam Heron, wat een ‘grotere Control-game’ is. Ook deze game bevindt zich nog in de conceptfase. De vroege ontwikkeling loopt wel voorspoedig, zo legt Virtala uit, en het ontwikkelteam is gaandeweg steeds verder uitgebreid. Ook dit team zal ruim de tijd krijgen en werkt nog hard aan het prototype en benodigde technologieën voor Heron.

Tot slot werd ook Vanguard nog besproken. Dit is een free-to-play coöp multiplayergame die Remedy samen met Tencent maakt. Dit project werd eind vorig jaar onthuld en wordt de eerste live-service titel van Remedy. Net als Condor en Heron bevindt Vanguard zich ook nog in een zeer vroege ontwikkelfase en uit de onderstaande woorden van Virtala kunnen we opmaken dat we nog wel een flinke tijd op deze game moeten wachten.

“Vanguard will be an expansive service-based F2P game with a rich world and selected new elements, making it a game that stands out from other multiplayer games. We want to make sure all these elements merge in the right way before we make final decisions on the plans for the next development phase in 2023. At the moment, many of the game’s designs are taking shape, and the team is busy prototyping and testing these.”