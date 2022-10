Een maand geleden kondigde EA Motive aan dat het bezig is met de ontwikkeling van een singleplayer Iron Man-game onder leiding van Olivier Proulx. De studio liet weten dat het spel al een tijdje in ontwikkeling is. Naast EA’s woord zien we daar nu nog meer bewijs van, volgens bronnen van Insider Gaming vinden er testen plaats van vandaag tot en met 2 november.

De testen die zullen plaatsvinden zijn onderdeel van EA’s Playtesting programma dat iedereen de mogelijkheid geeft om zich op te geven als tester van aankomende EA games. De 1-op-1 playtest vindt plaats op locatie samen met een researcher van EA.

Het lijkt er overigens op dat de test niet zozeer bedoeld is om bugs en dergelijken te ontdekken, maar om feedback te winnen over onder andere het verhaal, mechanics en dergelijken.