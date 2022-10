Koei Tecmo kondigde halverwege september een remaster aan voor Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse. Toen werd er nog geen releasedatum gegeven, maar die is nu wel door de ontwikkelaar bekendgemaakt. Zo mogen we 9 maart 2023 noteren in de agenda, de dag waarop de game uitkomt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Samen met de aankondiging van de releasedatum heeft Koei Tecmo ook gelijk een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer geeft een overzicht van de gameplay, de personages en meer. Om een goede indruk van deze titel te krijgen druk je daarom hieronder even op play. Mocht je de game in pre-order plaatsen, dan krijg je een Marie Rose outfit voor Ruka, geïnspireerd door de Dead or Alive serie.

Heb je nog savedata van de game Fatal Frame: Maiden of Black Water op je console staan, dan krijg je als extra bonus de Camera Obscura Hat.