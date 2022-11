Het ziet ernaar uit dat we spoedig eindelijk meer nieuws mogen verwachten over Hideo Kojima’s volgende project, bijvoorbeeld tijdens The Game Awards 2022. De regisseur onthulde onlangs al de eerste actrice die een rol gaat spelen in z’n volgende project: Elle Fanning.

Daar is nu een tweede naam bijgekomen. Op de website van Kojima Productions is namelijk een nieuwe teaser geplaatst met de tekst ‘How come?’, die vervolgens overgaat in een afbeelding van Shioli Kutsuna, die we kennen als Yukio in Deadpool 2.

De game in kwestie is waarschijnlijk Overdose, die Kojima maakt in samenwerking met Microsoft, hoewel het ook om een vervolg op Death Stranding zou kunnen gaan. Onlangs liet de regisseur al weten dat zijn volgende project ‘een heel nieuw medium is‘.