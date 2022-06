Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase kwam Xbox topman Phil Spencer met de onthulling dat de legendarische regisseur Hideo Kojima met Xbox Game Studios samenwerkt aan een nieuwe game. De Japanse regisseur verscheen met een kort bericht, maar deed geen officiële onthulling over dit mysterieuze project.

Een aantal dagen voor de showcase verschenen er tevens berichten over de game Overdose, dit bij monde van insider Tom Henderson. De insider meldde toen al dat de actrice Margaret Qualley de hoofdrol speelt. Kojima Productions nam contact op met Henderson met het verzoek om het bericht te verwijderen, wat hij weigerde.

In een nieuw bericht meldt Henderson nu dat de nieuwe game van Hideo Kojima ‘zo goed als zeker’ Overdose is. VGC onthulde namelijk in februari 2021 dat het team achter Google Stadia talloze projecten had geannuleerd, waaronder een episodische horrorgame. Het jaar daarvoor – in mei van 2020 – was Kojima kennelijk boos omdat één van zijn projecten tevens geannuleerd was.

Henderson stelt dus dat Kojima’s geannuleerde game onder de projecten van Google Stadia viel, wat ergens logisch is, gezien dat platform ook gebruikmaakt van cloudtechnologie. Volgens Kojima is dat dé beweegreden om met Microsoft samen te werken, omdat de Amerikaanse grootmacht ook dergelijke technologieën aanbiedt. Kojima vertelde tevens tijdens de showcase dat hij ‘heel lang heeft moeten wachten voordat hij deze game kon maken’.