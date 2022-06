Het is geen geheim dat Hideo Kojima graag met horrorgames experimenteert en na het afronden van Death Stranding zou hij met een titel in dat genre aan de slag gaan. We weten niet precies wat hij nu maakt, maar het kan om een game genaamd Overdose gaan.

Deze titel is gelekt via Tom Henderson, die het publiceerde op Try Hard Guides, maar het artikel is inmiddels offline. Dit op verzoek van Kojima Productions, wat dus insinueert dat het inderdaad correct is. Het artikel mag dan wel offline zijn, de details staan inmiddels overal op het web.

Henderson zou namelijk footage gezien hebben van Overdose, waarin Margaret Qualley de hoofdrol speelt. De keuze voor haar is niet zomaar uit de lucht komen vallen, zij speelde namelijk in Death Stranding de rol van Mama en Lockne, dus Kojima heeft eerder met haar samengewerkt.

Volgens de leaker betreft het een game die in een third-person perspectief gespeeld wordt, hoewel de game mogelijk ook in first-person te spelen zou zijn. Verdere details hebben we niet, maar mogelijk dat we tijdens Summer Game Fest of de Xbox & Bethesda Games Showcase meer gaan horen.